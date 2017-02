SITUAÇÃO DE PERIGO Previsão indica que volume de chuva

deve aumentar amanhã na Capital O que choveu por pouco mais de 30 minutos hoje causou danos na cidade

O volume de chuva para Campo Grande deve aumentar amanhã (13), quando está previsto outro tempo instável, com trovoadas e muita água. Esse indicativo é do site Clima Tempo.

Para hoje, o estimado era que chovesse em torno de nove milímetros e os números atualizados ainda não foram divulgados. Para amanhã, está previsto pelo menos 10 milímetros.

Na região sul da Capital houve estragos e alagamentos por conta da força da água. Na Avenida Raquel de Queiroz, trechos da via ficaram alagado e alguns carros acabaram estragando.

Em parte da Avenida Guther Hans, o asfalto cedeu com a enxurrada e placas foram arrancadas, deixando vários pontos com buracos imensos. Por conta do trânsito complicado, teve motorista que andou na contramão para cruzar a via.

A Avenida Ernesto Geisel foi outra que não suportou o volume de chuva. O rio Anhanduí encheu e a água transbordou. Apesar da situação, muitos motoristas arriscaram-se em atravessar a avenida. O nível quase cobria pneus de veículos menores.

Houve uma casa no bairro Aero Rancho onde a água invadiu a garagem e moradores precisaram criar obstáculos para evitar que móveis fossem danificados.

A inundação atingiu uma parte da Avenida Thirson de Almeida e o asfalto desapareceu. A via parecia mais um rio e mesmo assim teve gente transitando.

Esse alto volume de água gera alerta para a proliferação do Aedes aegypti porque o lixo na rua acaba servido de reservatório. Os bairros onde há situação de alerta são Chácara dos Poderes, Noroeste, Moreninhas e Cidade Morena.

A reportagem procurou a Defesa Civil municipal, mas até as 15h30 não havia retorno para ser informado como foi a demanda de atendimentos.

VÍDEO NA AVENIDA EZEQUIEL FERREIRA LIMA

WHATSAPP: Envie fotos e/ou vídeos para o Portal Correio do Estado de como foi a chuva na sua cidade ou no seu bairro. O número é (67) 9 9714-4437.

*Colaborou Tainá Jara.