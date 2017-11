2º caso em 24h Presos quebram grades de cela e fogem de delegacia Na hora da fuga, apenas um policial vigiava os presos

Dois presos fugiram da delegacia de Polícia Civil de Bonito na tarde de ontem. Ele conseguiram quebrar as grades da cela onde estavam e escaparam. No momento da fuga, apenas um policial fazia a custódia dos detentos.

De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis do Mato Grosso do Sul (Sinpol), os presos foram recapturados horas após a fuga. No entanto, segundo o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, a fuga expõe o risco causado pela custódia de presos na delegacia.

“O prédio está localizado na região central para ser de fácil acesso ao cidadão. Quando ocorre a fuga, o criminoso pode assaltar um turista ou roubar um veículo. É inaceitável que uma cidade turística sofra devido ao descaso do Poder Público”, declarou.

Atualmente, a delegacia de Bonito custÓdia 20 presos, incluindo um adolescente.

SEGUNDO CASO

Outros nove detentos fugiram do Estabelecimento Penal Semiaberto na noite de sábado (4), em Corumbá. A evasão foi percebida durante a checagem, realizada por volta das 19h40. Os presos serraram grades de celas e com o auxílio de uma corda artesanal fugiram pelo telhado do presídio.

De acordo com o site Diário Corumbaense, um agente encontrou uma corda artesanal feita com tecidos, conhecida como “teresa”, no telhado da cela 01. Com o apoio de outro agente, ele retirou a corda e confirmou que havia danos no telhado do prédio.

Os dois decidiram fazer o “confere” em toda a unidade e identificaram ausência de outros indivíduos nas celas 09 e 10. Ao todo, nove presos fugiram.

Em todas as celas da unidade havia danos nas grades e, por este motivo, internos foram isolados ou remanejados para as outras celas. Os nove foragidos, além de um interno encontrado tentando reposicionar uma barra de ferro, responderão por dano ao patrimônio público.

Os foragidos são: Willian dos Santos Felizardo; Adelcio Nascimento Silva Neto; Aguinaldo de Almeida da Silva; Alberto Ferreira da Silva Filho; Aldo Henrique de Paula Ribeiro; Jonilson Rodrigues de Moura; Jorge Henrique Gomes Nunes; Thiago Surubim e Edvam Marques de Oliveira.