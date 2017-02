EM INVESTIGAÇÃO Presos que estavam em carro de vendedor desaparecido mentem à polícia Dono do carro continuava desaparecido até a publicação dessa matéria

Três pessoas que foram presas, em Corumbá, com Palio de vendedor de Campo Grande que está desaparecido, apresentaram diferentes versões à polícia para explicar como tiveram acesso ao veículo. O sumiço do dono do automóvel, identificado como Jorge, foi denunciado pela família dele hoje cedo, na Capital.

Mãe de Jorge, de 60 anos, disse à reportagem que viu o filho pela última vez por volta das 19h de ontem. Ele passou em bar que ela tem, na avenida das Bandeiras, e disse que iria comemorar o aniversário de 45 anos. Depois disso, o homem que trabalha como vendedor de sapatos não foi mais visto.

O carro foi apreendido na madrugada, em barreira do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), na BR-262, em Corumbá. Havia três ocupantes – não quatro como divulgado anteriormente, sendo dois deles moradores em Campo Grande e um adolescente de Corumbá.

Conforme investigador, o trio apresentou diferentes versões. “Um deles disse que encontrou Jorge ontem à noite e pegou o carro emprestado para vir em Corumbá, outro disse que comprou. Mas não estamos convencidos. Provavelmente o carro seria levado para a Bolívia. Mas, estamos trabalhando juntos com a Polícia Civil de Campo Grande para esclarecer o caso”, citou policial que teve o nome preservado. Os presos teriam envolvimento com o tráfico de drogas.