SEGURANÇA Presos armados decidem fazer

motim na Penitenciária da Máxima São mais de 30 detentos que alegam correr risco de morte

Pressão de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), que age em presídios de Mato Grosso do Sul e de outros estados, resultou em motim iniciado no começo da noite de hoje envolvendo 33 internos da Máxima, unidade prisional de Campo Grande.

A reportagem apurou que foram 33 presos armados com facas e exigindo transferência imediata dos locais onde estão reclusos para a chamada cela forte, onde ficam pessoas ameaçadas e investigados e/ou condenados por crimes sexuais. A facção criminosa estaria ameaçando-os de morte.

Esse grupo criminoso já teria cometido assassinatos dentro do Presídio da Máxima neste ano e a Polícia Civil investiga.

Essas dezenas de detentos tinham sido expulsos de pavilhão pela facção criminosa e eles queriam permanecer no pavilhão 3, onde estariam mais seguros. Contudo, os próprios internos ameaçados alegaram a autoridades que celas já tinham sido cerradas e era aguardada a transferência para que ocorresse execuções.

Apesar de ser cogitada a transferência deles para outras unidades do Estado, o motim acabou contornado com a remoção dos detentos ameaçados para o pavilhão 4, que na Máxima tem posição mais isolada. Com isso, as armas foram entregues a agentes penitenciários.

Ação do governo do Estado para tentar conter o clima tenso na unidade aconteceu ontem (13), com operação pente-fino deflagrada por agentes penitenciários, com apoio de militares do Batalhão de Choque. O trabalho tentou apreender armas artesanais e drogas. Apesar da ação, o motim de hoje denotou que a situação no presídio está insustentável.

*Matéria editada às 20h33 para acréscimo de informações.