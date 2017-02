CAMPO GRANDE Presos acusados de matarem mecânico, queimar cadáver e jogá-lo em fossa Corpo foi encontrado na última sexta-feira, em residência no Caiobá II

Elisandro Aparecido Fonseca, de 34 anos, e Ana Flávia Ferreira Bruno, 24, foram presos acusados pelo assassinato do mecânico Edson Martins da Rosa, 52, encontrado morto dentro de uma fossa, na tarde da última sexta-feira, na residência onde morava, na Rua Astúrio Luís Braga, no Portal Caiobá II, em Campo Grande.

Eles mataram a vítima com uma pancada na cabeça, enrolaram o corpo em um colchão, atearam fogo e o jogaram em uma fossa séptica nos fundos da residência.

DESCOBERTA DA OSSADA

Edson estava desaparecido há seis meses e sua ossada foi encontrada em uma das três fossas que fica no fundo de casa onde a vítima morada.

A filha do mecânico ajudou a Polícia Civil porque estava no ponto de ônibus e um rapaz, a bordo de uma motocicleta, passou e disse para ela procurar o pai em uma das fossas da residência onde ele vivia. A mulher não conhece o rapaz que deu a pista.

Ela entrou em contato com a polícia e repassou as informações do desconhecido. A escavação durou horas e foi preciso utilizar uma máquina para conseguir descobrir onde os restos mortais de Edson estava.

Policiais encontraram ossada (Foto: Valdenir Rezende / Correio do Estado)

