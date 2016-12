CRIME BÁRBARO Homem bateu cabeça da esposa na parede antes de matá-la com tiro no pescoço Edhem Araújo Silva foi preso hoje à tarde, na casa de uma garota de programa

Edhem Araújo Silva, 34 anos, foi preso há pouco, na casa de uma garota de programa, no Bairro Jardim Anache, em Campo Grande. Ele confessou ter matado a esposa Elizângela Aparecida Barbosa de Oliveira Silva, de 41 anos, na noite de ontem, com tiro no pescoço, na Rua Venâncio Aires, Bairro Jardim Vida Nova.

Conforme o delegado Weber Luciano de Medeiros, da 2º Delegacia de Polícia Civil, no momento da prisão, Edhem disse que não tinha intenção de matá-la. “Chegamos na residência e ele estava escondido no banheiro”, contou ao Portal Correio do Estado.

Em conversa com vizinhos o delegado relatou que na hora do crime o homem estava sob efeito de drogas. “Testemunhas disseram que ele estava totalmente transtornado. Que bateu a cabeça dela na parede e depois efetuou os disparos”, pontuou o delegado.

Usuário de drogas, antes de matar a esposa, Edhem quebrou o forro da casa, achando que a mulher estava o traindo e que o amante estava escondido na caixa d´água. “Depois que ele atirou e caiu em si, colocou a mulher no carro e tentou socorrê-la, mas no meio do caminho acabou a gasolina. Revoltados, os vizinhos destruíram o carro dele”, relatou o delegado.

A dona da casa onde o suspeito foi preso não deve ser autuada. “Ela será ouvida, mas não vejo necessidade de autuá-la como co-autora”, frisou o delegado.

O CASO

Elizângela foi assassinada com tiro no pescoço e o principal suspeito do crime é o marido Edhem Araújo Silva, 34 anos, que tem passagens na polícia pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e ameaça. Há ainda a suspeita de envolvimento com facções criminosas.

Testemunhas relataram para a polícia que ouviram gritos e disparo. Quando saíram para ver o que estava acontecendo, vizinhos se depararam com Edhem tentando colocar no carro Elizângela, que levou um tiro no pescoço e estava ensanguentada.

Moradores ajudaram Edhem, mas logo adiante veículo parou por falta de combustível. Ele novamente pediu ajuda para testemunhas, que colocaram a mulher em outro carro e a levaram para o posto de saúde do Bairro Vida Nova.

Edhem deixou Elizângela na unidade de saúde, contratou serviço de mototáxi, voltou para casa, pegou dinheiro, pagou o mototaxista e fugiu a pé. Já a mulher não resistiu ao ferimento e morreu momentos depois de chegar no local.

Elizângela e Edhem conviviam há nove anos e tinham filhos, mas nenhum deles em comum. No Natal, vizinhos ficaram assustados porque Edhem bebeu e efetuou vários tiros para o alto. A polícia acredita que essa mesma arma foi usada no crime.