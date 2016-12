EM INVESTIGAÇÃO Preso de 69 anos morre no estabelecimento penal de Segurança Máxima Outra morte de preso, na mesma unidade penal, ocorreu na segunda-feira

Saiba Mais Presidiário é assassinado e pendurado por corda em janela

Polícia Civil abriu inquérito para investigar a causa da morte do presidiário Edson Alencar de Lima, 69 anos, ocorrida ontem, no Presídio de Segurança Máxima, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme Boletim de Ocorrência, filho de Edson contou que recebeu a notícia da morte do pai por assistente social do estabelecimento penal. Exatamente a maneira como o preso morreu não foi descrita no registro da polícia.

Consta, somente, que socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas quando chegaram Edson já estava morto. O presidiário tinha histórico de doenças renais, era cardíacos e tinha problemas no fígado. Não foi divulgado por qual crime o preso cumpria pena.

OUTRA MORTE

Esta é a segunda morte de presidiário, dentro do Presídio de Segurança Máxima que aconteceu nesta semana. Na segunda-feira (5), Adonias da Silveira Felipe, de 33 anos, foi encontrado morto, suspenso pelo pescoço por corda artesanal. Apesar de aparentar ter sido suicídio, há a suspeita de que homem tenha sido assassinado.

No local, foi constatado que cadeado da cela estava arrombado e o portão de acesso a galeria onde o corpo estava teve a barra serrada. O caso é investigado na 3ª delegacia da Capital.