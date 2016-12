Segurança Máxima Presidiário é assassinado e pendurado

por corda em janela de cela Polícia investiga o caso para identificar os autores do crime

Adonias da Silveira Felipe, de 33 anos, foi assassinado e seu corpo encontrado hoje, por volta das 8h, no Presídio de Segurança Máxima, que fica na Rua Indianápolis, Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Consta no boletim de ocorrência registrado como homicídio simples, que agente penitenciário fazia fiscalização de rotina quando encontrou Adonias suspenso pelo pescoço por uma tereza (corda artesanal feita com lençóis) amarrada na janela da cela 408.

Polícia foi acionada e interno que estava na mesma cela que Adonias negou autoria do homicídio. A suspeita é de que crime foi praticado por presos da cela 413, que foram indicados como testemunhas.

No local, foi constatado que cadeado da cela estava arrombado e o portão de acesso a galeria estava com a barra serrada. Na cela 413 também havia uma barra cerrada, possivelmente para que presos saíssem para ir até a cela da vítima. No retorno, fixaram a barra com sabão.

Caso será apurado por investigadores da 3ª Delegacia da Capital.