CAMAPANHA ANTECIPADA Presidente do Crea tem candidatura impugnada por conselho federal Dirson encaminhou material de campanha dois dias antes do permitido

O presidente licenciado do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul (CREA-MS), Dirson Artur Freitag, teve a sua candidatura para o próximo suspensa pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).

A eleições serão realizadas no dia 15 de dezembro para escolha dos novos presidentes do Confea e do Crea, e para diretores geral e administrativo da Mútua-MS.

De acordo com a deliberação do conselho federal, Dirson encaminhou em um grupo de Whatsapp material de campanha dois dias antes do período permitido pelo calendário eleitoral.

O conselho pondera que campanha antecipada gera inelegibilidade do candidato e julgou procedente o pedido. A reportagem tentou falar com o presidente licenciado, mas o celular estava desligado.

Em sua defesa Dirson informou que encaminhou a mensagem sem querer para o grupo citado pela comissão eleitoral. “Estava trocando ideias de proposta de campanha e sem querer mandei neste grupo. Estava conversando com pessoas da minha família. Tenho direito a mais um recurso no plenário no pleno do Conselho Federal e vou buscar”, enfatizou Dirson.

*Matéria editada às 16h04 para acréscimo de informação por parte da defesa de Dirson.