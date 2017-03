Campo Grande Presidente de escola de samba morre

vítima de infarto fulminante na Capital Gilberto era presidente da escola Cinderela Tradição do José Abrão

Morreu na madrugada deste sábado, vítima e infarto fulminante, o presidente da escola de samba Cinderela Tradição do José Abrão, Gilberto Corrêa Lopes, aos 61 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil pelo sobrinho de Gilberto, ele se sentiu mal quando estava em casa. Ele foi levado por parentes até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Almeida.

No meio do caminho, Gilberto desfaleceu e quando chegou na UPA já estava sem vida. A declaração do óbito foi dada às 00h50 de hoje. Parentes disseram à polícia que Gilberto era diabético, hipertenso, mas que não fazia acompanhamento médico.

Na página da escola de samba do Facebook, foi comunicado o falecimento do presidente. “A nossa família Corrêa está em luto, pois perdemos um homem de raça, de humildade,dono de um coração lindo e maravilhoso... Hoje o gueto está em pranto!!!”.

Neste ano, a escola do presidente ficou em sexto lugar depois de levar para a avenida o tema “No céu, na terra e no mar, mistério que ninguém sabe explicar, de onde viemos, para onde vamos, Cinderela na passarela a imaginar”.