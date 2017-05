FALTA ACORDO Presença de ministério não resolve

problema na saúde da Capital Representante da União não conseguiu fechar contratualização com Santa Casa

Reunião com representante do Ministério da Saúde, que veio a Campo Grande para tentar solucionar impasse na contratualização da Santa Casa pela prefeitura, não terminou com resultado satisfatório para acabar com problemas na prestação de serviço de saúde na cidade.

O encontro era dado pelas partes como determinante para haver acordo e ocorrer a contratualização em definitivo. Por fim, foi definido que outra reunião vai acontecer na segunda-feira (22) para ocorrer discussão técnica sobre os tipos de serviços que são prestados e quais seriam contratados.

O principal impasse é que a Santa Casa pede aumento de mais R$ 2,6 milhões no contrato, ou aceita manter o atual valor se houver corte de 30% no atendimento na área básica, também chamada de ala verde. Mas exige que essa determinação conste em contrato. A Prefeitura de Campo Grande não aceita majoração e também incluir a redução no serviço em documento.

Cleusa da Silveira Bernardo, diretora do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas do Ministério da Saúde, foi enfática ao cobrar o entendimento entre as partes e criticou o desentendimento indiretamente, ao falar que Mato Grosso do Sul está entre os estados que mais recebe repasse do governo federal.

"Problemas é o que não falta e não podemos nos reunir para procurar mais, é preciso nos concentrarmos em soluções, pois é disto que as pessoas precisam", disse a diretora, acrescentando que a verba federal que vem para MS é a 4ª maior do país.

Atualmente a prefeitura repassa R$ 4,6 milhões para o hospital. Há também dinheiro do governo do Estado e da União, totalizando R$ 20 milhões mensais.

Sem a contratualização, o governo municipal não pode legalmente repassar recursos à Santa Casa e desde o começo do ano há sucessivas ameaças de greves de funcionários e falta de suprimentos nos estoques. Tudo por conta de atrasos no pagamento. Sem acordo definitivo, as duas partes firmam aditivos à contratualização expirada para formalizar o encaminhamento de verba.

"Ficar sem contrato é uma tragédia para a instituição. Isto prejudica seus convênios e quase todos os atos de gestão", apontou Cleusa.

FLEXÍVEL

A diretora do Ministério da Saúde orientou que o contrato deve ser flexível para garantir o acordo. Ela afirmou que a burocracia não deve travar o repasse de dinheiro e, consequentemente, falhas no atendimento à população.

O secretário municipal de saúde, Marcelo Vilela, voltou a reafirmar que o tesouro não tem como arcar com aumento. A prefeitura ainda levou o superintendente de relações institucionais em saúde, Antônio Lastória, e o secretário de finanças, Pedro Pedrossian Neto.

O presidente da Associação Beneficente Campo Grande, gestora da Santa Casa, Esacheu Nascimento, alegou que o atual contrato prevê número específico de leitos a serem contratados como em uma relação de produtividade. Para ele e o superintendente do hospital, Augusto Ishy, deveria haver flexibilidade nesse quesito.

Também houve crítica sobre a regulação de pacientes. "É comum 18 pacientes estarem na nossa área vermelha, onde temos seis leitos. Não podemos admitir que as pessoas sejam colocadas lá indiscriminadamente. Precisamos nos preocupar com a qualidade dos serviços que devem ser prestados com condições de dignidade e humanismo", opinou o superintendente da Santa Casa.

LEGISLATIVO

Durante a reunião, o secretário municipal de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, sugeriu que o recurso que falta para a prefeitura repassar poderia vir dos poderes Legislativos.

Assim, Câmara de Vereadores de Campo Grande, bem como de outras cidades que têm pacientes enviados ao hospital e a Assembleia Legislativa concederiam recursos. Não houve concesso sobre essa alternativa, que precisaria ser discutida com presidentes das Casas.

PROPOSTAS

O único ponto em comum definido no encontro é que precisa ser atendida premissas acertadas com Ministério Público e Conselho de Saúde.

As premissas principais foram regulação eficiente, flexibilidade entre as quantidades contratadas, compromisso da gestão de readequar o sistema público e melhorar o financiamento.