Defurv Presa quadrilha que roubava carros em Campo Grande a mando de presidiário Interno de presídio da Capital dava orientações a respeito dos assaltos

Quadrilha chefiada por detento do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande e responsável por roubos de veículos e agressões contra as vítimas foi presa e apresentada à imprensa hoje de manhã.

Bando liderado pelo presidiário Wanderson Santana, 26 anos, era formado por Lucas Weverton de Oliveira, 20, José Luiz Clementino de Oliveira, 23, Victor Vinícius Silva Pinto, 18, e Ari Cezar Pereira de Freitas, 20 anos, além de dois adolescentes de 16 anos.

De acordo com Gustavo Ferraris, da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), a quadrilha é suspeita de participar pelo menos cinco roubos de veículos em Campo Grande.

Grupo foi descoberto a partir de investigações a respeito do roubo de um veículo Hyundai I30, no dia 19 de outubro, no centro da Capital, que contou com a participação dos menores. Casal saía do Bar da Bud, quando foi abordado pelos criminosos na Rua Espírito Santo.

Lucas e José Luiz foram identificados por meio de trabalho desenvolvido por equipes das delegacias especializadas em Roubos e Furtos (Derf) e de Atendimento à Infância e à Juventude (Deaij). A dupla foi quem levou o I30 até Miranda, onde o carro foi abandonado depois de pneu furar. Em seguida, os dois teriam assaltado juiz na cidade.

ROUBOS

Conforme delegado da Defurv, Wanderson e Lucas se conheceram em 2014 no Presídio de Trânsito (PTran), onde cumpriam pena. Quando Lucas saiu da unidade prisional passou a recrutar comparsas e a receber orientações de Wanderson para a prática de crimes.

Um dos assaltos aconteceu às 22h do dia 7 de outubro no Bairro Vilas Boas. Comerciante de 49 anos estava em veículo Hyundai Tucson e foi abordado quando abria o portão para chegar em casa. Ele entregou o carro aos dois criminosos que tentaram obrigá-lo a entrar no carro, mas ele conseguiu entrar em casa e fechar o portão. A suspeita é de que esse automóvel tenha sido levado para país vizinho.

Além de Wanderson, que deu as coordenadas, Lucas e dois adolescentes também participaram do assalto.

No dia 9 de outubro foram dois roubos. O primeiro ocorreu por volta de 4h20, quando estudante de 23 anos e atendente de 22 anos, foram abordados ao saírem do Bar Fly e seguirem em direção a um veículo Gol estacionado nas proximidades. Quando os amigos entraram no carro, foram surpreendidos por bandidos armados que entraram em seguida, anunciaram o assalto e obrigaram uma das vítimas a dirigir até a Vila Margarida, onde se encontraram com terceiro comparsa.

Criminosos levaram os amigos até cativeiro em mata na Chácara dos Poderes, onde amarraram as vítimas com cadarço, camiseta e vendaram seus olhos.

Um dos jovens não conseguia lembrar a senha correta do banco, ocasião em que foi agredido por Lucas com coronhadas, socos e chutes. Comparsas deixaram o local com o carro e Victor foi o responsável por manter os amigos em cativeiro, mas enquanto cuidava das vítimas, dormiu. Os rapazes conseguiram se soltar e fugiram. Victor relatou que viu as vítimas fugindo, mas achou que não compensava persegui-las e nem atirar contra elas.

Por volta de 23h, quadrilha roubou produtor musical, de 28 anos, que saía com amiga, de 31 anos, no Bar Bulicho, na Rua Euclides da Cunha. Depois de serem abordados por José Luiz e Lucas, os dois foram obrigados a entrar no porta-malas. Amigos perceberam que assaltantes pararam no semáforo, abriram o compartimento e fugiram.

Carro do produtor musical, modelo Citroen C4, foi encontrado abandonado horas depois no cruzamento da Rua Senhor do Bonfim com Rua Jamil Basmage, no Bairro Estrela Dalva.

Wanderson tem passagens por tráfico, roubo e porte de arma. Lucas, que responde por tráfico de drogas e furto foi preso no dia 7 de novembro, enquanto José Luiz foi preso no dia 12 e ambos revelaram os nomes dos comparsas. Victor tem passagens por roubo, receptação e foi preso em 2 de dezembro. Já Ari compareceu na Defurv para prestar esclarecimentos e ainda não foi preso por falta de autorização judicial.

Segundo delegado Gustavo Ferraris, eles serão indiciados pelos crimes de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima, associação criminosa e corrupção de menores.