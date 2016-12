Garras Presa quadrilha que fraudava

cheques com ajuda de bancário Crime também contava com apoio de funcionário de empresa de telefonia

Tales Gonçalves Oliveira, 30 anos, Eliane Dias de Sousa, 40, Allan Cleyton de Souza Ferreira, 24, Júlio Emerson Barbosa, 33, e Eraldo Balbino Silva, 38 anos, foram presos por investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestros (Garras) acusados de aplicar golpe com lâminas de cheques. Fraude contava com apoio de funcionário de banco e de empresa de telefonia.

De acordo com delegado Fábio Peró, no dia 23 de dezembro uma vítima, que atua no ramo de comercialização de combustíveis, procurou a polícia para comunicar que emitiu cheque de R$ 200 que teve o valor alterado para R$ 98 mil.

Investigadores constataram que o cheque foi depositado na conta bancária de Tales, que por sua vez repassou R$ 30 mil para a conta de Eliane, R$ 60 mil para Allan e sacou o valor restante. A mulher conseguiu retirar R$ 10 mil de sua conta, enquanto Allan sacou R$ 40 mil. Desconfiados, funcionários do banco descobriram a fraude e bloquearam os valores que restaram nas contas.

Tales, Eliane e Allan foram presos no dia 28 e confessaram o crime. Eles emprestavam as constas bancárias e, em troca, recebiam 10% dos valores depositados.O trio revelou que Julio era quem atraía novos comparsas e Eraldo adulterava os valores dos cheques.

Na casa de Eraldo foram apreendidos seis impressoras, notebook, pen drive com programa utilizado para praticar a fraude, várias folhas de cheques preenchidas e em branco, além de identidades falsas.

Durante a investigação foi constatado também que a quadrilha contava com apoio de funcionário de empresa de telefonia que instalava na linha telefônica da vítima um desvio de chamada conhecido como “siga-me”. Desta forma, quando o gerente do banco ligava para pedir autorização para pagamento do valor, integrante do bando era quem atendia a ligação e confirmava a transação.

A quadrilha contava ainda com comparsa do próprio banco que informava o saldo da conta corrente da vítima, o que facilitava no momento de adulterar o valor do cheque e garantir sua compensação.

Julio, Eraldo e Allan foram levados para audiência de custódia, onde as prisões foram mantidas. Já Eliane e Tales pagaram fiança de três salários mínimos e responderão aos crimes em liberdade. Todos foram autuados por integrar organização criminosa e podem pegar pena de três a oito anos de prisão.