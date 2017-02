CAMPO GRANDE Presa por torturar criança é agredida com água fervendo em presídio Mulher teve queimaduras por todo o corpo e está na Santa Casa

Detenta de 36 anos, condenada por tortura do sobrinho de 8 anos, foi agredida com água fervendo por outra interna do Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi, no último domingo, em Campo Grande.

De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), direção do presídio está apurando as circunstâncias do fato, mas agressão teria ocorrido depois de discussão entre as duas dentro da cela.

Equipe do estabelecimento penal encaminhou a detenta para atendimento hospitalar. Ela teve queimaduras no rosto, tronco, abdômen e pernas e continua internada na Santa Casa.

Agressora foi isolada em cela disciplinar e irá responder por tentativa de homicídio.

TORTURA

Detenta agredido está presa desde fevereiro de 2013, condenada a oito anos e dois meses de prisão por tortura de menor.

No dia 1º de fevereiro de 2013, uma pessoa encontrou a criança com mochila nas costas andando pelo bairro Nova Lima com machucados no rosto. Ela levou o menino para casa e acionou a polícia.

Aos policiais, menino contou que era agredido pela mulher e o esposo dela, de 39 anos, há pelo menos dois meses. Entre as agressões descritas pela criança estavam marteladas nos dedos das mãos, queimaduras de colher no pescoço, pancadas no rosto, unhas arrancadas com alicate. Além disso, disse que passavam uma lixa para machucar seu órgão genital.

Casal foi autuado por tortura qualificada e condenado a pena máxima prevista para o crime.