Campo Grande Hospital receberá R$ 18 milhões da

Capital e vai suspender ação judicial Santa Casa entrou na Justiça contra gestão Alcides Bernal

Reunião entre o prefeito Marcos Trad (PSD) e a direção da Santa Casa de Campo Grande definiu repasse imediato de R$ 18 milhões ao hospital. Pagamento de outros valores que deveriam ter sido repassados no ano passado dependem de negociação da prefeitura.

Os R$ 18 milhões que serão pagos agora vêm da prefeitura, do Governo do Estado e do Sistema Único de Saúde (SUS). Com isso, o presidente da Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG), Esacheu Nascimento, afirmou que ação que tramita na Justiça para cobrar pagamento da prefeitura será suspensa.

Outros R$ 2 milhões que deveriam ser repassados ao hospital para alta e médica complexidade dependem de auditoria que está sendo feita pela prefeitura para analisar procedimentos que a Santa Casa realizou ou não.

Em novembro, a prefeitura deveria ter repassado R$ 20 milhões ao hospital, mas o pagamento não foi feito pela gestão Alcides Bernal (PP). Em razão dos valores fazerem parte do exercício financeiro de 2016, para que seja quitado agora, é necessária autorização da Câmara de Vereadores e outras tratativas do município.

O prefeito Marcos Trad afirmou que solicitará ao Estado equilíbrio no que é pago ao hospital. Atualmente, o Governo repassa mensalmente R$ 2,5 milhões à Santa Casa e a prefeitura R$ 4,4 milhões. O desejo do município é que o Estado eleve o valor para R$ 4,4 milhões. O assunto deve ser debatido com o Governo em breve.