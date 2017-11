PREJUÍZO Prefeitura vai gastar R$ 143,9 mil para cabeamento de iluminação furtado Os cabos são apenas de iluminação decorativa de praças e avenidas

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) vai gastar R$ 143,9 mil para repor cabeamento de iluminação furtado em diversas avenidas e praças de Campo Grande.

Os cabos são apenas de iluminação decorativa, sem levar em conta a iluminação pública das vias. Além disso as avenidas e praças que vão receber reposição são de duas regiões urbanas da cidade: Bandeira e Prosa.

Com vigência de 180 a partir da ordem de início do serviços a empresa responsável pela reposição é a Com Certo Construtora, que teve o contrato formalizado em publicação nesta terça-feira do Diário Oficial (Diogrande).