TRANSPORTE COLETIVO Prefeitura vai fiscalizar qualidade

de ônibus de Campo Grande Tempo médio da frota da cidade não pode ser maior cinco anos

A Prefeitura de Campo Grande vai fiscalizar a vida útil dos 585 ônibus que transportam 210 mil passageiros por dia em Campo Grande. A previsão é de iniciar o levantamento da situação dos veículos no próximo mês. Conforme contrato, cada ônibus não pode ter mais de dez anos e a média de toda frota não pode ser superior a cinco anos. No início desta semana, o prefeito Marcos Trad informou que não pretende continuar com a isenção tributária concedida ao consórcio Guaicurus, devido a baixa qualidade do transporte público, incluindo o estado dos veículos.

“Sabemos que as pessoas que usam o transporte coletivo não estão satisfeitas com o serviço oferecido. Isso é notório. E uma das maiores reclamações são as quebras dos veículos. Queremos reverter este quadro”, disse o Vinícius Leite Campos, diretor-presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg).

Além de verificar as condições dos ônibus, a Agereg planeja fiscalizar o cumprimento de outros itens previstos em contrato, como os constantes atrasos das viagens e super lotação dos veículos. “Vamos fazer uma pesquisa de satisfação com os usuários, vamos descobrir as principais reivindicações”, afirmou Campos. “Isso não é uma forma de perseguição contra as empresas, só queremos que a população, que é quem usa o transporte coletivo, sinta-se satisfeita com o serviço oferecido, uma vez que pagam uma das maiores tarifas do país”, acrescentou.

