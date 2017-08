NEGOCIAÇÃO Prefeitura vai fazer empréstimo para finalizar obras inacabadas Dentre os projetos, o do Centro Belas Artes e construção de terminais

Projetos para finalizar obras inacabadas em Campo Grande serão apresentados pela prefeitura à Caixa Econômica Federal. A ideia é conseguir recursos para retomada dos trabalhos.

Dentre os projetos, estão o Centro Municipal de Belas Artes; o Centro de Arte e Esporte Unificado do Jardim Noroeste e do Jardim Parque do Sol e a reforma e construção de quatro Terminais de Transbordo.

Além dessa intenção de realizar operações de crédito com a Caixa Econômica, a prefeitura quer fazer Parcerias Público Privadas (PPP) em que o banco vai oferecer o aporte técnico para que as parcerias sejam firmadas.

A solenidade de entrega dos Protocolos de intenção do FINISA e CPAC, além da assinatura da parceria será nesta quinta-feira (24), às 10 horas, no Gabinete do Prefeito.

Com a assinatura dos protocolos de intenção para a realização de operações de crédito junto à União, a Prefeitura busca, por intermédio da Caixa Econômica Federal, aderir às linhas Contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento (CPAC) e Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

Os CPACs são destinados ao financiamento de contrapartida das obras e urbanizações dos Córregos Bálsamo, Segredo e Taquaral.

Já os projetos objetos do Finisa incluem: a conclusão do Centro de Arte e Esporte Unificado – CEU do Jardim Noroeste e o CEU do Jardim Parque do Sol; a conclusão do Centro Municipal de Belas Artes; a construção, de quatro Terminais de Transbordo; recapeamento de ruas e avenidas da cidade, além da requalificação da Avenida Bom Pastor e a realização de estudos de viabilidade técnica e financeira do Sistema Troncalizador do Sistema Integrado de Transporte.