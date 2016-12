Campo Grande Prefeitura terá de identificar e demitir

de secretarias todos parentes de Bernal Esposa e cunhada do prefeito já foram exoneradas depois de investigação

A prefeitura de Campo Grande terá de identificar e exonerar todos os servidores comissionados que tenham parentesco com o prefeito Alcides Bernal (PP). A recomendação partiu do Ministério Público Estadual (MPE) depois de investigação que identificou esposa e cunhada do prefeito nomeadas na administração.

Mirian Elzy Gonçalves, mulher de Bernal, ocupou o cargo de presidente de honra do Fundo de Amparo a Comunidade (FAC) e foi exonerada em março de 2014. Outra que foi identificada como parente do prefeito na gestão foi a cunhada Mirtes Elaine Gonçalves, que trabalhou na Fundação Municipal de Esporte. Ela também foi exonerada.

Mesmo que as duas tenham sido demitidas depois do início da apuração, o MP quer detalhes de quantos servidores parentes de Bernal de até 3º grau trabalham na prefeitura. A recomendação é para que o prefeito exonere todos os parentes. Em até 10 dias o prefeito deve responder se irá ou não cumprir a medida.

DETRAN

Outro caso de nepotismo investigado pelo Ministério Público tem como alvo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

O diretor-presidente Gerson Claro precisa exonerar três pessoas que têm ligação de parentesco com vários chefes do departamento. O Detran deve ser notificado da recomendação nos próximos dias.