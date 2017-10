Campo Grande Prefeitura suspende licitação para instalação de novos semáforos O valor do contrato estava previsto em até R$ 35.156.945,25

31 OUT 2017

A prefeitura de Campo Grande suspendeu concorrência para contratar empresa especializada na prestação de serviços de sinalização semafórica, horizontal e vertical, e apoio à operação do sistema viário municipal. O valor do contrato estava previsto em até R$ 35.156.945,25.

O aviso de suspensão foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do município (Diogrande). A reportagem entrou em contato com a prefeitura para apurar o motivo da medida, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

De acordo com edital da concorrência, Campo Grande tem semáforos em 474 interseções. Na justificativa para abrir a licitação, a prefeitura alega que a maioria dos conjuntos semafóricos estão com a vida útil ultrapassada.

Entre os itens que a licitação pretendia adquirir estavam 780 grupos focais veiculares - os semáforos -, 160 botoeiras para pedestres, 35 câmeras de videodetecção para até quatro faixas de rolamento e 1.400 placas de alumínio. As empresas interessadas deveriam entregar as propostas nesta quarta-feira (1º de novembro).

O edital da concorrência também incluía na planilha orçamentária a compra de licenças de uso de softwares para implantar Centro de Controle Operacional, serviços de retirada da sinalização semafórica existente, implantação dos novos aparelhos e manutenção dos semáforos. O valor estimado do contrato seria pago em período de dois anos.