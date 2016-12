ANTES DE PROPOSTAS Prefeitura suspende licitação de

R$ 4,9 milhões para limpeza de parques Empresa que prestava serviço cobra valores na Justiça

Licitação para limpeza de parques foi suspensa, hoje, pela Prefeitura de Campo Grande. Ao menos R$ 4,9 milhões seriam investidos no contrato com empresa terceirizada. Empresa anterior cobra repasses de três anos na Justiça.

Dados sobre o processo sequer foram inseridos no sistema de transparência, ainda que publicação no Diário Oficial traga hoje suspensão de seus oito lotes. Justificativa, conforme assessoria de imprensa do município, ressalta “adequações do edital”.

Em contrapartida, débitos com a empresa Vyga Prestadora de Serviço somam R$ 550,9 mil nos últimos três anos. Execução de título extrajudicial, protocolada em abril, está pendente de despacho desde setembro na 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos.

Na Justiça, a empresa cobra pagamento de quatro contratos firmados em junho de 2011 e renovados três anos depois. Estes contemplavam a limpeza dos parques Ayrton Senna, Jacques da Luz, Tarsila do Amaral e do Guanandizão. O valor cobrado da prefeitura, antes de R$ 329,1 mil, foi corrigido para os atuais R$ 550,9 mil.