Em agosto Prefeitura seleciona 118 casais para casamento coletivo gratuito Interessados podem se inscrever até o dia 31 de julho

Prefeitura de Campo Grande abriu seleção para escolha de 118 casais para casamento coletivo gratuito, que será realizado no dia 19 de agosto, como parte da programação de aniversário de 118 anos na Capital. Edital de seleção foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Município, ontem.

Casais que tiverem interesse em participar do casamento comunitário devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), de hoje até o dia 31 de julho, das 8h às 17h, na Rua dos Barbosas, nº 321, Bairro Amambaí, com toda a documentação descrita no edital.

Para se inscrever na seleção é necessário que pelo menos uma das pessoas resida em Campo Grande, comprovar rendimento familiar de no máximo dois salários mínimos, ter no mínimo 16 anos completos e não ter sido beneficiado em outra edição do casamento comunitário. Candidatos com idade entre 16 e 18 anos devem apresentar declaração de anuência dos pais ou responsáveis.

Seleção será feita por meio de análise da documentação, por ordem de inscrição. Lista dos casais selecionados será divulgada no Diário Oficial.

A cerimônia civil será realizada no Parque Tarcila do Amaral, que fica na Rua Santo Augusto, Jardim Vida Nova, a partir das 16h, por ordem de chegada.