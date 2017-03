SAÚDE Prefeitura reduz postos de vacinação

contra gripe, mas amplia controle Integrantes de grupos de risco terão que apresentar documentos

Postos de vacinação contra o vírus influenza, conhecido como gripe, serão restritos às unidade de saúde de Campo Grande. Medida pretende evitar sumiço de doses e aplicação em grupos não-prioritários. Campanha começa em abril.

Mariah Barros, coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, confirmou em audiência pública que postos volantes em supermercados e empresas não serão realizados por “criar viés para falta de registro [da aplicação]”. Em 6 de maio, no entanto, haverá estrutura na Praça Ary Coelho.



Falhas na campanha de imunização, no ano passado, desencadearam Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Esta concluiu que 22.351 das 119.230 doses, incluindo margem prudencial, sumiram, tinham registro deficiente ou foram aplicadas em pessoas fora do grupo de risco.

QUEM PODE

Na campanha de imunização, de 10 de abril a 19 de maio, recebem vacinas gratuitas crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, presos, indígenas, adultos com mais de 60 anos, quem padece de doença crônica, além de trabalhadores da saúde, educação e sistema prisional.

Laudos médicos serão requeridos de gestantes e doentes crônicos, além de holerite para quem atua na área da saúde, educação e segurança. Tal exigência deve ser acompanhada de documento de identificação com foto para que seja cadastrada aplicação da vacina.

Ação externa, conhecida como Dia D, será realizada em 6 de maio na Praça Ary Coelho. Meta do município consiste em imunizar até 90% das pessoas que pertencem aos grupos de risco.

LEIS EM XEQUE

Leis municipais, conforme o deputado estadual Paulo Siufi (PMDB), ampliariam os grupos de risco para taxistas, mototaxistas, trabalhadores do Ceasa, além de carro de apoio para atender quem possui mobilidade reduzida. “Todos os anos sobram vacinas. Por que não fazê-las em grupos que necessitam”, questionou.

Hederson Fritz (PSD), integrante da Comissão Permanente de Saúde, considerou leis propostas por seus antecessores e a própria CPI “equívocos”, ante déficit mensal de R$ 2 milhões nos custos da Secretaria Municipal de Saúde.