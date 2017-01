Campo Grande Prefeitura recorre ao Ministério da Saúde para aumentar repasse a hospitais Secretários de Saúde e Finanças irão a Brasília na próxima semana

Prefeitura de Campo Grande vai recorrer ao Ministério da Saúde para viabilizar aumento no repasse aos hospitais conveniados a rede municipal de Saúde. Secretários municipais de Saúde, Marcelo Vilela, e de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, irão a Brasília na próxima semana para tentar destravar recursos.

Conforme a prefeitura, montante a ser liberado para custeio dos serviços de média e alta complexidade chega a R$ 67 milhões por ano.

Segundo o secretário de Saúde, há sinalização do ministério para que haja aumento do repasse aos serviços, desde que seja comprovado o aumento na produção.

“Esse aumento está pré-aprovado, mas nós precisamos levar toda essa situação ao ministro para que haja a possibilidade de termos esses recursos liberados o quanto antes, para que assim a gente consiga socorrer os hospitais que já operam acima do limite”, disse Vilela.

Um dos hospitais que deve ser beneficiado com o recurso é a Santa Casa, que concentra a maioria dos atendimentos de média e alta complexidade.

Vilela disse que repasse iria contribuir na negociação com a Santa Casa, que hoje recebe cerca de R$ 11 milhões. Contrato total com o hospital é de R$ 20 milhões.

Caso seja aprovado aumento no teto, secretário afirma que poderia viabilizar repasse de R$ 5 milhões a mais para o hospital, além de pedir aporto maior do Governo do Estado para "fechar a conta".