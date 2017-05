revitalização Prefeitura reabre pela quarta vez

licitação para o Anhanduí Investimento previsto é de mais de R$ 56,1 milhões

A Prefeitura de Campo Grande reabriu ontem, pela quarta vez, as licitações para revitalização das margens do rio Anhanduí, que corta parte da avenida Ernesto Geisel.

O processo é o quarto aberto com o mesmo objeto, mas teve redução da área a ser beneficiada em relação ao primeiro certame, de 2011.

Investimento de R$ 56.118.414,08 está previsto para a obra, que tem três lotes separados por trechos. As intervenções previstas devem começar no cruzamento da Ernesto Geisel com a rua Santa Adélia até a rua Abolição (R$ 15.191.144,17); desta até a Bom Sucesso (R$ 25.178.933,82) e desta última até a rua do Aquário (R$ 15.748.336,09).

A licitação anterior foi cancelada pela administração municipal depois que item irregular, no que se referia a preço de um produto, foi identificado por empresa interessada em participar da concorrência. Outras duas vezes o mesmo certame foi suspenso, um na administração de Alcides Bernal (PP) e outro na gestão de Gilmar Olarte (sem partido).

Agora, as empreiteiras que queiram concorrer devem apresentar as propostas no dia 23 de junho. Do recurso total da obra, maior parte é do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e cerca de R$ 15 milhões da prefeitura.