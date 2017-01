SAÚDE Prefeitura repassa R$ 5,1 milhões e quita débitos com o Hospital do Câncer Diretoria do HC havia entrado com ação na Justiça solicitando bloqueio de bens do Executivo

17 JAN 2017 Por MARESSA MENDONÇA E TAINÁ JARA 17h:52

Repasses da prefeitura para hospital estavam atrasados desde outubro do ano passado - Valdenir Rezende/Correio do Estado A prefeitura assinou, hoje, contratualização de R$ 5,1 milhões com o Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA) em Campo Grande. Deste total, R$ 1,7 milhões são referentes a débitos deixados pela gestão anterior e o restante diz respeito ao mês de dezembro. No fim do ano passado, o presidente do HCAA, Carlos Coimbra, entrou na Justiça solicitando o bloqueio de R$ 1,8 milhão dos cofres da prefeitura da Capital.Este valor corresponde ao montante que deixou de ser repassado pelo município em setembro. Durante assinatura da contratualização, o secretário municipal de saúde, Marcelo Vilela, informou que, com este repasse, os débitos que a prefeitura tinha com o hospital em 2016 ficam quitados. Ainda segundo ele, até março um novo contrato deverá ser assinado. O chefe do Executivo, Marcos Trad (PSD) lamentou o fato de a direção do hospital precisar entrar na Justiça para receber o dinheiro e, mesmo sem citar nomes, fez críticas ao prefeito anterior. “O poder público não pode cruzar os braços, ser indiferente. Como você vai falar não repasso nada, se quiser judicializa a questão? Fazer isso é muito triste”, finalizou. O HCAA realiza, em média, 16 mil procedimentos por mês e tem orçamento mensal de R$ 2,1 milhão. Parte desse dinheiro resulta de transferências das três esferas de governo.

