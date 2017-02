Assinatura remarcada Prefeitura quer repassar R$ 1 milhão

a mais por mês para hospital Renovação aconteceria hoje, mas foi suspensa

A prefeitura de Campo Grande vai renovar convênio com Hospital Universitário (HU) e, com isso, pretende repassar R$ 1 milhão a mais todo o mês para custeio da unidade. Renovação do documento seria assinada hoje, no entanto, problema na redação do convênio fez com que o trâmite tivesse de ser remarcado.

Conforme a prefeitura divulgou em nota no início do dia, dos recursos que serão repassados mensalmente, R$ 700 mil virão do Fundo Municipal de Saúde e R$ 300 mil do Fundo Estadual de Saúde.

Com o novo convênio, por ano o Hospital Universitário passará a receber R$ 43,1 milhões da prefeitura.

Em agenda pública nesta manhã, o prefeito Marcos Trad (PSD) afirmou que a assinatura do convênio precisou ser remarcada porque houve erro na redação do documento, o que fez com que a procuradoria-jurídica do Estado questionasse alguns pontos.

O convênio passa por revisão e ainda não há data definida de quando ocorrerá a assinatura. Atualmente, segundo o prefeito, o HU não tem contrato com a Capital.