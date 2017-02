CAMPO GRANDE Prefeitura quer programa de combate ao crack e usar micro-ônibus equipado Veículo está parado e precisa de reparos para que projeto retorne

A Prefeitura Municipal quer colocar novamente em funcionamento a unidade do “Programa Crack, é possível vencer”. O veículo do projeto é equipado por monitoramento por câmeras, que poderiam ser aproveitado em serviço de segurança pública e foi repassado à prefeitura pelo Ministério da Justiça, mas está parado até hoje. O programa funcionaria por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesde).

O micro-ônibus está sem funcionar devido à falta de repasse das câmeras, instalações dos equipamentos e do software específico. O secretário Valério Azambuja disse que comunicará a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do interesse da Prefeitura em colocar o veículo para rodar.

“A Prefeitura quer a autorização para implementar esta tecnologia embarcada e colocar o micro-ônibus para funcionar. Falta configuração. A empresa que ganhou a licitação, que foi em âmbito nacional, não conseguiu instalar os softwares em todo o país. Este problema não é apenas conosco”, relatou.

Caso não haja os ajustes necessários, o secretário descreve que seria melhor devolver o veículo para a Senasp, depois para o Ministério da Justiça, ou caso contrário, seria usado para o transporte da tropa. As medidas do programa ainda serão analisadas pela Senasp, destaca Valério.

O PROGRAMA

Lançado em dezembro de 2011, o programa Crack é Possível Vencer é um conjunto de ações do Governo Federal para enfrentar de forma intersetorial os problemas relacionados ao uso do crack e de outras drogas. A iniciativa tem o objetivo de aumentar a oferta de tratamento de saúde e atenção aos usuários de drogas, enfrentar o tráfico e as organizações criminosas e ampliar atividades de prevenção.