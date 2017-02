Campo Grande Além de discutir contrato, prefeito quer cobrar de concessionária reparos em asfalto Segundo Trad, várias ruas têm problemas por conta de cortes

Em mais um dia de acompanhamento aos trabalhos do tapa-buraco nas ruas de Campo Grande, o prefeito Marcos Trad (PSD) afirmou neste domingo que irá cobrar da concessionária de água e esgoto, que atua na Capital, reparos no asfalto.

Nesta manhã e em parte da tarde, o prefeito esteve nas ruas Antônio de Oliveira Lima com a Joaquim Murtinho, no bairro Itanhangá, onde equipes tapam buracos. Segundo a prefeitura, 20 trabalhadores e maquinário fazem o nivelamento e fechamento das crateras.

À reportagem, Trad disse que na Joaquim Murtinho, por exemplo, recortes feitos no asfalto para ligação de esgoto colaboraram para surgimento de buracos. "Eles [Águas Guariroba] acabaram com as nossas ruas".

O prefeito afirmou que pedirá que a empresa faça recuperação das vias que foram danificadas depois que cortes para instalação de esgoto foram feitas pela concessionária. "Vamos exigir ação efetiva de recapeamento onde eles cortaram".

Trad disse que na próxima semana se reúne com a direção da concessionária para discutir mais detalhes sobre o contrato entre o município e a empresa. Principalmente depois que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) ter sinalizado que deve reduzir a vigência do contrato.

Ainda conforme a assessoria de Trad, diariamente são tapados mais de 950 buracos na cidade. Só em janeiro, a ação tapa-buraco fechou mais de 20 mil buracos pelas ruas.

A reportagem tentou contato com Águas Guariroba para posicionamento diante das declarações do prefeito, mas nenhuma ligação foi atendida até o fechamento da matéria.