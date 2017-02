COMPROMISSO Prefeitura publica convocação de concursados para vagas de professores Cinco pessoas perderam os prazos e não foram nomeadas

Aprovados em concurso foram nomeados no Diário Oficial Municipal de hoje para exercerem o cargo de professor da educação infantil. Eles integraram o quadro permanente de pessoal, em vaga prevista na Lei 3.836, de dezembro de 2.000.

A nomeação se refere aos 68 candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para Cargos de Professor do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Campo Grande, conforme edital de 30 de junho de 2016.

Ao todo seriam nomeados 73 candidatos. Porém, cinco não foram nomeados por perderem o prazo para apresentação ou em não atendimento aos requisitos previstos no edital, o que faz com que sejam encerradas as obrigações da Administração Municipal com eles.

A lista está na edição de hoje do Diário Oficial de Campo Grande