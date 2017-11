Campo Grande Secretaria de Saúde prorroga

convênio com Santa Casa pela 12ª vez Desde dezembro de 2016 o convênio tem assinatura definitiva adiada

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) prorrogou novamente a validade da contratualização com a Santa Casa. Desde dezembro de 2016 o convênio tem a data de assinatura definitiva adiada, até agora já foram doze prorrogações. Ontem a assessoria de imprensa do hospital informou que não poderia receber nenhum tipo de recurso ou transferência de verbas sem a assinatura, mesmo temporária, do contrato. Porém o 12° termo aditivo publicado na edição de hoje do Diário Oficial do município (Diogrande) é retroativo prevendo apenas a vigência entre 1° e 31 de outubro, período que ficou sem formalização.

Já para o mês de novembro, caso a prorrogação não seja realizada, o hospital informou que continuará sem poder receber repasses. Também em novembro, a prefeitura suspendeu o repasse de R$ 4,467 milhões de verbas da prefeitura que fazem parte do repasse mensal no valor total de R$ 20,3 milhões. A previsão do hospital é de que com a assinatura do contrato consiga efetivar o empréstimo que deve garantir o recebimento da quantia prevista no repasse por pelo menos quatro meses. A prefeitura se comprometeu a quitar o empréstimo bancário em janeiro, quando deverá fazer o repasse de quatro parcelas.

Outros hospitais também deveriam formalizar empréstimos, mas até agora nenhum deles concluiu o processo. Somente a Santa Casa confirmou que vai adquirir o empréstimo. Já a Maternidade Cândido Mariano e o Hospital São Julião não vão efetivar o empréstimo e o Hospital de Câncer Alfredo Abrão informou que a situação ainda está em análise.