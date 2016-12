AV. MATO GROSSO Obras para "desafogar" trânsito em rotatória caótica ficam prontas em 45 dias Projeto que se arrastou por mais de um ano começa a sair do papel

Projeto de reestruturação viária que objetiva eliminar os congestionamentos na rotatória das avenidas Nelly Martins (Via Park) e Mato Grosso, finalmente saiu do papel. As obras começaram a ser efetivamente executadas nesta terça-feira, 6, com a promessa da prefeitura de Campo Grande de que tudo seja concluído dentro de 45 dias.

Nesta primeira etapa, que começou hoje, a rua Antônio Maria Coelho recebe pintura de sinalização horizontal. Além disso, a via passará a ser mão única a partir da Rua Paulo Coelho Machado até a Avenida Via Park, e a Avenida Mato Grosso vai ganhar mais uma pista. A rotatória será reduzida para encaixar as três faixas.

Outra mudança para melhorar o fluxo dos veículos será a abertura de um trecho da Avenida Antonio Teodorowick (entre a Antônio Maria Coelho e a Mato Grosso), que servirá como opção de acesso ao Parque dos Poderes e à região do bairro Carandá Bosque.

Na execução do melhoramento está prevista instalação de quatro semáforos na Avenida Mato Grosso com a Via Park; Rua Antônio Maria Coelho com a Avenida Via Park; Avenida Mato Grosso com a Avenida Antônio Teodorowick e Avenida Mato Grosso com a Avenida Antônio Teodorowick.

Esta última obra, conforme a prefeitura, deve ser a segunda etapa da execução do projeto e tem previsão para ser concluída até 20 de janeiro de 2017, se não chover.

VALORES

Os serviços viários das avenidas Via Park e Mato Grosso estão orçados em R$ 1.323.015,50. Deste total, R$ 1.079.098,78, é referente a implantação de sinalização horizontal, vertical e semafórica e R$ 243.916,50 do lote I, que prevê intervenções na drenagem para abertura de uma pista adicional na avenida Mato Grosso.