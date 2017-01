Campo Grande Prefeitura promete pagar hoje

13º salário a 4 mil servidores da saúde Prefeito Marcos Trad (PSD) espera quitar todo abono até dia 10

Começa nesta terça-feira pagamento do 13º salário de dezembro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) que ainda não receberam o abono. Segundo a prefeitura, cerca de 4 mil trabalhadores receberão salários.

Os valores que começam a ser pagos hoje somam R$ 3,4 milhões e deveriam ter sido depositados até o dia 20 do mês passado, no entanto, o ex-prefeito Alcides Bernal (PP) não pagou os vencimentos da maior parte do funcionalismo.

Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, servidores da saúde que recebem até R$ 3 mil terão o valor integral na conta e quem tem salário acima de R$ 3 mil receberá R$ 1 mil como parte do abono.

A expectativa do prefeito Marcos Trad (PSD) é que todo o pagamento do funcionalismo seja quitado até dia 10 de janeiro, com valores obtidos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

“Vamos aguardar o que vamos receber o IPTU e honrar o pagamento do funcionário público, que não tem nada a ver com a má administração pública de maus gestores. Eles trabalharam e vão receber”, afirma.