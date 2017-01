INFRAESTRUTURA Prefeitura pressiona militares para reduzir tempo de recapeamento de vias Qualidade e tempo de execução podem motivar outros convênios

Depois de manter convênio com o Exército Brasileiro para recapear avenidas, a Prefeitura de Campo Grande negocia antecipar o fim das obras em seis meses. A iniciativa, conforme o prefeito Marcos Trad (PSD), consiste em economizar parte dos R$ 24 milhões a serem investidos.

“Vamos seguir porque foi dado [R$ 2 milhões] pela gestão anterior e tentar diminuir o tempo de execução de 24 para 18 meses, pois a gente economiza. Se fizerem com qualidade e curto espaço de tempo quiçá outros convênios sejam firmados”, disse o prefeito, durante agenda pública.

Reunião na Superintendência da Caixa Econômica Federal, na sexta-feira (27), terminou em acordo pela manutenção do contrato firmado em agosto do ano passado para requalificação e drenagem da Travessa Guia Lopes, Avenidas Bandeirantes, Brilhante e Marechal Deodoro.

Inicialmente havia interesse da administração municipal em reduzir o custo da obra em 10%, porém os militares ressaltaram que isso ocasionaria na execução de menos serviços e reavaliação da exequibilidade do termo de cooperação.

As obras, quando iniciadas, serão executadas pelo 3º Grupamento de Engenharia do Comando Militar do Oeste (CMO). Máquinas estariam na Capital e estima-se que, no auge dos trabalhos, 150 militares serão deslocados para tal finalidade.