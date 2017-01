Planejamento ousado Prefeitura planeja tirar todos os moradores de rua da região central em 100 dias Objetivo é convencer migrantes a retornarem a suas cidades de origem

Prefeitura de Campo Grande pretende zerar o número de moradores de rua da região central no prazo de 100 dias. Informação foi dada pelo prefeito Marcos Trad (PSD) durante visita ao Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante (Cetremi), na tarde de ontem.

Cetremi atende cerca de 100 pessoas, que fazem refeições e dormem no local. Funcionárias também encaminham o migrante que quer retornar para sua cidade de origem e, a partir de agora, também irão ajudar essas pessoas a conseguirem trabalho e tratamento médico.

Conforme a Secretária Municipal de Assistência Social, Maria Angélica Fontanari, local é um centro de passagem e, por isso, papel da assistência é acolher os migrantes, mas dar oportunidade para que eles voltem para casa.

Coordenador do Cetremi, Eli Gomes Rangel, informou que já foi iniciado levantamento para poder encaminhar o migrante e efetivar proposta ousada da prefeitura de retirar estas pessoas das ruas.

“Primeiro fiz um levantamento de tudo que está precisando. Fiz uma entrevista com os nossos funcionários. Depois entrevistei cada interno, um por um. São quase 100 internos. Entrevistei um por um por para ficar sabendo quem está querendo voltar para a sua cidade. Alguns consegui entrar em contato com a família e eles mesmos mandaram a passagem de volta”, disse.

Para atingir a meta, vice-prefeita Adriane Lopes disse que muitos moradores de rua recusaram acolhimento por já terem sido destratados anteriormente e que proposta é de humanizar as relações. Trabalho deverá ser feito com conversas, na base do "convencimento". Planejamento estratégico já começou a ser feito.

“Estamos fazendo a abordagem dos moradores, junto com a secretária Angélica. Todo o trabalho que é feito pela SAS, aí encaminhamos para o Centro POP, logo depois eles vêm para cá [Cetremi]. Mas eles não querem mais vir para cá e nem queriam ser acolhidos, serem atendidos pelo serviço prestado pela Prefeitura. Então, o que estamos propondo na nova gestão do prefeito Marquinhos Trad é acolher, humanizar as relações. Tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado”, disse Adriane.

CETREMI

Prefeito e vice visitaram o Cetremi para verificar as instalações do local, que ficou fechado durante período em que trabalhadores da Omep e Seleta foram proibidos de trabalhar por decisão judicial.

No local, foi constatado que todos os serviços estão funcionando perfeitamente, mas edificação precisa de refirma para melhorar atendimento e conforto.

Conforme o prefeito, primeira medida que precisa ser feita é separar homens de mulheres e, depois, a reforma da estrutura.

"Terceiro, oferecer cursos. Por mais que não possam ficar, tem alguns que ficam. Mobilizar a assistência social para isso. Quarto, fazer com que se conscientize da importância de um tratamento ]médico, para o caso dos dependentes químicos]”, disse Marcos Trad.