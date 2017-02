NEGOCIAÇÃO Prefeitura planeja terceirizar iluminação pública de Campo Grande Prefeito teria sido procurado por multinacionais do setor e manifestado interesse

A Prefeitura de Campo Grande considera a possibilidade de terceirização dos serviços de iluminação pública. Conforme apurado pelo Correio do Estado, o prefeito Marcos Trad foi procurado por multinacionais do setor e teria demonstrado interesse em firmar parcerias. Para investir na área, o município usará recursos da Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip), cuja previsão de arrecadação, neste ano, é de R$ 92,52 milhões.

A Philips e a General Eletric estariam entre as empresas interessadas na parceria. Por meio de nota, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) afirmou que assim que for necessário abrirá novas licitações para contratação de empresas, sendo que hoje ainda existem alguns contratos vigentes para a manutenção do sistema de iluminação.

No ano passado, o ex-prefeito Alcides Bernal chegou a iniciar a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de Led. Entretanto, em setembro de 2016, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) determinou que a prefeitura suspendesse a instalação. Isso ocorreu, porque o Executivo não abriu licitação para escolher a fornecedora do serviço, mas usou o modelo “carona”, aderindo a processo já existente em outra cidade. Para o vice-presidente do TCE, conselheiro Ronaldo Chadid, a prefeitura agiu de forma irregular porque não se trata apenas de troca de lâmpadas, mas de mudança de sistema.

