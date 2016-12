EDUCAÇÃO INFANTIL Paralisação por falta de salário fechou

34 Ceinfs em Campo Grande Cerca de 2,4 mil funcionários cruzaram os braços hoje

Cerca de 2,4 mil funcionários cruzaram os braços e 34 Centros de Educação Infantil (Ceinfs) de Campo Grande deixaram de funcionar nesta quarta-feira, 7. Os trabalhadores não receberam os salários por conta da falta de repasse do convênio de novembro para Omep e Seleta - empresas terceirizadas que disponibilizam os funcionários, por parte da prefeitura.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais Recreativas de Assistência Cultural e Formação Profissional de Mato Grosso do Sul (Senalba), que representa a categoria, o pagamento foi efetuado na tarde de hoje aos conveniados, porém, ainda não caiu na conta dos servidores. “Se amanhã cedo o salário estiver na conta, todos voltam ao trabalho”, relatou Elenir de Arruda Azevedo Leite, vice-presidente do sindicato.

Conforme a vice-presidente, consta no contrato do convênio que a prefeitura deve repassar a verba no segundo dia útil do mês, para os funcionários poderem receber até o quinto dia útil. “Ontem foi o segundo dia útil, por isso resolveram paralisar”, reforçou Elenir.

Nesta quarta-feira, profissionais concursados trabalharam normalmente.