CAMPO GRANDE Prefeitura não paga médicos conveniados

e servidores ficam sem atendimento Servidora concursada teve duas consultas canceladas

Por falta de pagamento a médicos conveniados ao Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), servidores públicos municipais estão sem atendimento pelo convênio.

Ao Portal Correio do Estado, funcionária da prefeitura, beneficiária do convênio, que não quis ser identificada, contou que, no último mês, duas consultas foram canceladas. “Uma das consultas estava marcada há 20 dias. Um dia antes da data agendada, a secretária do médico me ligou e disse que ele não iria me atender por falta de pagamento da prefeitura”, explicou a servidora.

Equipe de reportagem entrou em contato com um dos médicos citados e foi informada, pela secretária, que os atendimento estariam suspensos, por enquanto, por falta de repasse do IMPCG.

Ainda conforme a mulher, no mês de setembro, um dos médicos o qual ela tinha consulta agendada entrou em contato para dizer que não poderia mais atendê-la. "Ele contou que há três meses a prefeitura não efetua o pagamento", pontuou.

Até o fechamento desta matéria a assessoria de comunicação da prefeitura não retornou o e-mail e nem as ligações.