Contrato vencido Prefeitura não paga e empresa retira impressoras de todas secretarias Contrato venceu no último dia 3 e prefeitura tem dívidas com empresa

Desde o último sábado (3) a prefeitura não tem mais contrato com empresa responsável pelo fornecimento e manutenção de impressoras. Sem nenhum tipo de renovação e ainda com pagamentos pendentes por parte do poder público, a empresa H2L Soluções para Documentos iniciou nesta terça-feira desligamento e recolhimento de todos equipamentos.

Ao Portal Correio do Estado, a assessoria de imprensa da empresa informou que não houve renovação do contrato global e que a prefeitura possui uma série de parcelas de outros contratos atrasadas. Por mês, a estimativa é que empresa recebesse R$ 370 mil pelo fornecimento dos equipamentos a todas as secretarias, valor que representa R$ 4,4 milhões por ano.

Segundo a empresa, para cada secretaria há um contrato diferente e os atrasos chegam a seis meses em alguns casos. O processo de retirada dos 900 equipamentos que a H2L fornecia à prefeitura deve se estender pelos próximos dias.

O desligamento das máquinas seria uma resposta da H2L em relação a não assinatura do prefeito Alcides Bernal (PP) para renovação do contrato. Houve várias reuniões para tratar sobre o assunto, segundo a empresa, mas nada ficou definido.

Como impacto da falta de equipamentos, problemas foram registrados nesta manhã na Central do IPTU, onde contribuintes não conseguiram emitir segunda via de boletos pela falta de impressoras.

O aposentado Adalto Valente, 76 anos, contou que foi até o local hoje e não conseguiu o boleto. Ele foi informado por atendentes que o sistema estava fora do ar e que deveria voltar na Central na quinta-feira. "Estou preocupado porque tem vencimento o boleto e não vou pagar atrasado", disse.

Outros contribuintes que conversaram com a reportagem afirmaram que foram comunicados por funcionários que o problema realmente é a falta de impressoras e que não há prazo para o problema ser resolvido.

À reportagem, a assessoria de imprensa da prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle (Seplanfic) está “se organizando” para quitar os débitos com a H2L.