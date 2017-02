AVENIDAS Prefeitura não dá prazo para resolver problema de formigueiros em canteiros Formigueiros espalham-se em praças e canteiros de avenidas de Campo Grande

Sem material para controle dos formigueiros, a Prefeitura de Campo Grande não têm ainda previsão de prazo para resolução do problema. Há formigueiros espalhados em diversos pontos da cidade, como nos canteiros das avenidas Afonso Pena e Duque de Caxias e em várias praças, como a Newton Cavalcante, que faz parte do Complexo Cabeça de Boi, a do Rádio Clube e a do Jardim Panamá, e até mesmo em cemitérios.

O problema ainda não foi resolvido, de acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, porque não foi deixado pela gestão anterior material para combate e controle de formigueiros. Ainda conforme a assessoria, será aberta licitação para aquisição de veneno. Não foram informados detalhes, como estimativa de valor e de prazo para abertura do processo licitatório.

RECLAMAÇÕES

Enquanto o problema não é resolvido, sobram reclamações. Entre as pessoas que se queixam da situação, está o vigilante noturno, Augusto Roberto Silva, 48 anos. “Nada está sendo feito para barrar a proliferação das formigas aqui na Praça do Rádio Clube”, reclamou. “Aqui fica difícil até de sentar nos bancos, porque as formigas sobem nas árvores e com o vento elas caem na gente. Tem que ficar se batendo o tempo todo para afastá-las”, acrescentou.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.