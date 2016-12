PELA 4ª VEZ Prefeitura não abre licitação e entrega

de kit pode atrasar em Campo Grande Neste ano, alunos receberam materiais na metade do ano

A licitação para os kits escolares ainda não estaria pronta e por isso a pontualidade na entrega dos materiais para o próximo ano letivo pode estar mais uma vez comprometida. A informação é do economista Pedro Pedrossian Neto, que afirma já ter tido contato com a atual gestão, mas mesmo assim, a preocupação permanece com temas específicos, como por exemplo, os kits escolares. Se confirmada a falta de licitação, o prefeito Alcides Bernal (PP) não entregou os kits no prazo em nenhum dos anos de seu mandato.

“Há um tempo para que as empresas que ganharem [a licitação] produziram todos esses materiais e há problema logístico para se entregar isso para as crianças. Então nós queremos reiterar a cobrança, para que essa administração possa fazer isso com maior celeridade possível e não haja problema de descontinuidade”, reforçou o economista.

ATRASOS

Neste ano, mudança no edital da licitação para aquisição dos kits atrasou a entrega dos itens aos alunos para o mês de fevereiro. No entanto, mesmo sem alteração no edital, a entrega já estava comprometida. A proposta inicial era de entrega para 10 de fevereiro, mas como existe mais de uma fase de até a entrega do material, o executivo já teria dificuldades em entregar os kits há tempo. Neste ano, os alunos da rede municipal começaram a receber os kits escolares na metade do ano. O atraso foi ainda maior que nos anos anteriores. Desde de o começo de seu mandato, o prefeito sempre atrasou a entrega do material escolar em pelo menos três meses. (Colaborou Daniella Arruda).