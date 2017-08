CAMPO GRANDE Prefeitura de Campo Grande libera novas permissões para taxistas e mototaxistas Abertura de licitação foi divulgada no Diário Oficial do Estado

A Prefeitura de Campo Grande abriu licitação de novas permissões para taxistas e mototaxistas atuarem no município. As informações foram divulgadas no Diário Oficial do Estado de hoje.

Conforme a publicação, os interessados no serviço de táxi deverão entregar os documentos de habilitação e propostas técnicas, a partir de hoje, na Diretoria Geral e na Diretoria Geral de Compras e Licitação no prédio do Paço Municipal, das 8h às 11h e das 13h às 17h30min, ou às 9h do dia 5 de outubro no prédio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

A mesma regra é válida para os interessados no serviço de mototáxi que, também podem entregar documentos, a partir de hoje, no Paço Municipal. Mas se quiserem deixar a documentação no prédio da FAC o prazo é outro: até as 9h do dia 16 de outubro.

Os editais podem ser consultados via internet por meio do site: http://transparencia.capital.ms.gov.br/licitacoes.

O anúncio da liberação de alvarás de táxi e mototáxi foi feito em abril deste ano. Ao todo, são 217 novas permissões.

SERVIÇO - A Diretoria Geral de Compras e Licitação/ DICOM/SEGES fica no Paço Municipal situado na Avenida Afonso Pena n° 3.297, em Campo Grande.

O prédio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) está localizado na Avenida Fábio Zahran n° 6.000, Bairro Vila Carvalho na Capital.