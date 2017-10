Finados Prefeitura faz ações contra o trabalho infantil nos cemitérios municipais Levantamento aponta que finados é epoca com maior incidência de trabalho infantil

A partir de hoje, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) fará ações de mobilização contra o trabalho infantil nos cemitérios municipais de Campo Grande durante o período de Finados.

De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso do Sul, o período de finados é uma das datas com maiores incidência de trabalho infantil.

Atividades serão desenvolvidas de hoje até o dia 2 de novembro. Hoje e amanhã serão feitas abordagens nos cemitérios Santo Amaro, São Sebastião (Cruzeiro) e Santo Antônio. Nos dias 1º e 2 de novembro, será feita uma mobilização, com equipes fixas nos cemitérios.

Foco é chamar atenção para o enfrentamento e prevenção à Violação de Direitos da População e a necessidade da erradicação do trabalho infantil.

O Programa de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil (Apeti) é um programa do Governo Federal, que teve início de 1996, que tem objetivo de retirar crianças e adolescentes do trabalho precoce.

O Apeti articula um conjunto de ações para retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos do trabalho precoce, exceto quando na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Participam desta mobilização a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Ministério do Trabalho e Conselho Tutelar.