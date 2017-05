redução de gastos Prefeitura fará pente-fino na folha salarial

para consertar distorções Meta, ao final de auditoria, é reduzir mais R$ 1 milhão no pagamento de salários

A Prefeitura de Campo Grande vai contratar empresa terceirizada para fazer pente-fino na folha de pagamento de 28.445 mil servidores municipais - 23.646 ativos e 4.799 inativos.

De acordo com o secretário municipal de finanças, Pedro Pedrossian Neto, a medida vai permitir constatar se houve pagamentos irregulares nos últimos anos.

Conforme balanço apresentando nesta semana, após a auditoria, expectativa é conseguir economizar pelo menos R$ 1 milhão ao longo de seis meses com a correção de salários e benefícios. De imediato,l já foi possível reduzir a folha de pagamento em R$ 5 milhões através de outras medidas.

Os vencimentos são responsáveis por consumir 51,89% da receita corrente líquida do município, quando o limite prudencial imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é de 51,3%.

O gasto total com salários chega a R$ 110 milhões. O valor é mais do que o dobro do que o gasto com custeio, que corresponde da 25,08%, cerca de R$ 30 milhões. A receita registrada no mês de abril deste ano foi de R$ 128,1 milhões.

