CAMPO GRANDE Prefeitura estima prazo de um ano para concluir obras na Avenida Ernesto Geisel Em diversos pontos, situação de avenida é muito crítica

A Prefeitura de Campo Grande estima prazo de um ano para revitalização da Avenida Ernesto Geisel. A projeção é do secretário municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (Seintrha), Rudi Fiorese. Decisão judicial determina prazo de três meses para o município dar início às obras de contenção de erosão nos trechos mais críticos da via. O investimento, conforme convênio com o Governo federal, é de R$ 68 milhões, valor que estaria defasado, na avaliação de Fiorese.

Para o secretário, o recurso seria suficiente “para executar o projeto no trecho mais crítico, entre a Rua Santa Adélia (em frente do Shopping Norte Sul) até a Avenida Manoel da Costa Lima”. Mas como o projeto prevê a implantação do sistema gabião (parede de pedras), com recomposição das marginais, a prefeitura disse não ser possível “num primeiro momento” fazer a intervenção até Avenida Campestre, no Aero Rancho.

“Estamos levantando as informações sobre o projeto, que já existe há muito tempo e está parado. Vamos revisar tudo e atualizar os valores. Os R$ 68 milhões seria o valor atualizado, sem a contrapartida”, esclareceu Fiorese, sem confirmar qual é a porcentagem do valor que seria responsabilidade da prefeitura.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.