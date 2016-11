saúde Prefeitura empenha R$ 2,9 mi,

mas exames continuam suspensos Empenho, publicado no Diário Oficial, ocorre a um mês do fim de mandato de Bernal

Faltando um mês para o fim do mandato de Alcides Bernal (PP), a Prefeitura de Campo Grande empenhou R$ 2,9 milhões para compra de material hospitalar, laboratorial e farmacológico, relativo ao mês de outubro, conforme publicado na edição de ontem (28) do Diário Oficial do município.

Mesmo assim, com utensílios e reagentes em falta, a realização de exames na atenção básica e de urgência segue suspensa nas 68 unidades de saúde de Campo Grande.

A ausência dos insumos impede os testes na rede municipal pelo menos desde o início do mês, quando servidores indicaram que exames como de colesterol e glicose não estavam sendo feitos, assim como os procedimentos solicitados nos atendimentos das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Os hemogramas também estavam interrompidos devido a falta de tubetes, equipamento utilizado para armazenamento do sangue coletado, desde o último dia 10.

