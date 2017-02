jardim canguru Prefeitura divulga lista com

pré-selecionados para receber casas São mais de 270 pessoas em listagem; veja os nomes

A Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (Ehma) divulgou hoje o nome de 272 pessoas com cadastro na autarquia que estão pré-selecionados para receberem apartamento no Residencial Jardim Canguru. A entrega estava prevista para ano passado.

O edital informativo também consta quais blocos e apartamentos cada um dos cadastrados foram designados. O empreendimento faz parte do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Não foi divulgado quando as chaves serão entregues e quando começa a análise socioeconômica dos pré-selecionados.

A obra começou em 2012 e foi financiada pelo Banco do Brasil, ao custo de R$ 17,7 milhões. Desse total, R$ 16,3 milhões foram da União e a contrapartida da prefeitura foi de R$ 854 mil. O Estado ainda pagou R$ 561 mil.

Foram construídos 17 blocos, sendo que 17 unidades habitacionais são adaptadas para pessoas portadoras de necessidades especiais.

Cada imóvel tem 48,46 metros quadrados e conta com sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço. Por contrato, todos devem ser entregues com pinturas externa e interna, pisos de cerâmica e azulejos na cozinha, banheiro e tanque. Os condomínios tem guarita, playground e quadra poliesportiva.

Ano passado, estava previsto a entrega do conjunto, mas a Prefeitura de Campo Grande demorou para concluir a documentação que precisava ser entregue à entidade financiadora para liberação dos apartamentos.

O sorteio dos contemplados aconteceu em 29 de junho de 2016, com a presença de 500 pessoas na Praça do Rádio. Parte dos beneficiados morava na favela Cidade dos Anjos, que ficava no bairro Jardim das Hortências. Somente nessa comunidade foram selecionadas 42 famílias.

A lista completa pode ser acessada no Diário Oficial do Município, nas páginas 3 a 6.