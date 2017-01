OPORTUNIDADE Prefeitura divulga lista de ambulantes contemplados com vaga em terminais Sorteados tem 30 dias para regularizar documentação

Vendedores ambulantes contemplados em sorteio realizado pela prefeitura na segunda-feira (23), que garante uma vaga nos terminais de transbordo de Campo Grande, deverão apresentar, no prazo de 30 dias, comprovante de cadastro na Secretaria da Fazenda Municipal. Os nomes foram divulgados hoje, no Diário Oficial do município.

Para garantir a vaga, os beneficiados deverão regularizar a documentação, voltar à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e efetivar o cadastro, pegar a carteira e começar a trabalhar de forma regularizada.

Os vendedores Ambulantes têm até 30 dias para entregar a documentação. Passado este prazo, serão chamados os suplentes que foram sorteados hoje.

Ambulantes que não foram contemplados no horário e terminal no qual se inscreveram, poderão concorrer a uma vaga e horário em outro terminal disponível.

Após as inscrições e efetivação dos ambulantes sorteados, será aberto outro edital com as inscrições para os próximos 30 dias.