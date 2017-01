CAMPO GRANDE Prefeitura discute parceira para incluir ensino jurídico no ensino fundamental Objetivo é que crianças tenham noção mínima de seus direitos desde cedo

Prefeitura de Campo Grande discute parceria para incluir ensino jurídico na grade do ensino fundamental. Hoje, prefeito Marcos Trad (PSD) iniciou debate sobre o caso com a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 24ª Região (Amatra XXIV).

Iniciativa partiu da associação, que procurou o prefeito para discutir a possibilidade de um convênio e implantação de projeto chamado “Trabalho, Justiça e Cidadania”.

Proposta é que juízes e acadêmicos ensinem noções básicas de direito aos estudantes. Eles iriam até as escolas para passar às crianças as noções básicas sobre problemas comuns em questões trabalhistas, relação pais e filho e direito do consumidor, por exemplo.

“Os alunos do ensino fundamental terão noções básicas de direito e cidadania, Constituição e diretos da infância e do adolescente”, explicou Christian Gonçalves Mendonça Estadulho, presidente eleito da nova gestão da associação.

Segundo Estadulho, convênio, liderado pela Procuradoria do Município e Secretaria Municipal de Educação de Educação (Semed), ajudará a preencher lacuna na grade curricular, já que “é importante que desde criança as pessoas tenham uma noção mínima dos seus direitos básicos”.

Marcos Trad analisou a proposta e se propôs a implementar o projeto a curto prazo na Capital.