para convênio do tapa-buracos Recurso, oriundo de remanejamento, visa atender parceria com o governo estadual

Diante da situação precária das ruas e da dificuldade em realizar serviço mais intenso, a Prefeitura de Campo Grande se apressou para assegurar recurso relativo ao convênio com o Governo Estadual, deslocando o valor de R$ 4,7 milhões para obras de tapa-buraco. Conforme decreto, publicado na edição de sexta-feira do Diário Oficial do Município, a verba é oriunda de remanejamento de dotação orçamentária dentro da própria Secretaria de Infraestrutura e Serviço Público (Sisep).

Por meio de nota, a administração municipal explicou que o recurso será utilizado para cobertura do investimento de R$ 20 milhões em serviços de tapa-buraco, viabilizado com o convênio pelo qual a prefeitura vai investir R$ 10 milhões e o Estado contribui com a parcela complementar de R$ 10 milhões.

Na lei orçamentária original foi aberta uma dotação de R$ 5.298 milhões para manutenção de vias públicas. Havia uma dotação de R$ 4,7 milhões para recapeamento asfáltico, com base na expectativa de uma operação de crédito internacional. “Este empréstimo ainda está em fase preliminar de negociação, dependendo de um longo trâmite de autorização em todas as instâncias pelas quais uma operação desta natureza tem de passar”.

